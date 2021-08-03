Чиновникам запретили ездить в районы боевых действий

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил о временном запрете на посещение должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил, сообщает Лига.net.

Из-за этого решения спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден отменить свою поездку в районы боевых действий на Донбассе.

В пресс-службе Рады отмечают, что основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомление с оперативной ситуацией в ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.