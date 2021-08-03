Украинки могут выходить на пенсию в 50 лет
В Украине определенная категория женщин могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет. Об этом говорится в пункте 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает УНИАН.
Как говорится в законе, речь идет об определенных материнских льготах и льготах для работниц вредных профессий.
Кто имеет право выйти на пенсию в 50 лет:
- женщины, которые родили пятерых или более детей;
- женщины, у которых дети являются инвалидами детства;
- женщины, работавшие на вредных или опасных производствах.
Какие производства считаются вредными:
К вредным или опасным относятся профессии, которые касаются:
- горных работ;
- добычи газа;
- рудной промышленности;
- химической промышленности;
- металлургии.
Пенсию в 45 лет могут оформить:
- работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.
Пенсию в 50 лет могу оформить:
- работницы, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда.
Особенности льготной пенсии:
- Досрочная пенсия начисляется пожизненно;
- переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;
- женщина, оформляющая досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.
Как узнать свой страховой стаж:
Страховой стаж можно на сайте Пенсионного фонда.
В Украине с 1 апреля 2021-го увеличили пенсионный возраст для тех украинок, которые родились после 1 апреля 1961-го. Они смогут получать выплаты с 60 лет.
Как изменились требования:
- в 59,5 лет могут выходить на пенсию те женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961-го;
- в 60 лет могут выходить на пенсию те, кто родился после 1 апреля 1961-го.
- В Украине пенсионный возраст один из самых низких в Европе.
- Во многих соседних странах возраст выхода на заслуженный отдых уже повысили до 63-65 лет.