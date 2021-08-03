Украинки могут выходить на пенсию в 50 лет

В Украине определенная категория женщин могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет.﻿ Об этом говорится в пункте 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает УНИАН.

Как говорится в законе, речь идет об определенных материнских льготах и льготах для работниц вредных профессий.

Кто имеет право выйти на пенсию в 50 лет:

женщины, которые родили пятерых или более детей;

женщины, у которых дети являются инвалидами детства;

женщины, работавшие на вредных или опасных производствах.

Какие производства считаются вредными:

К вредным или опасным относятся профессии, которые касаются:

горных работ;

добычи газа;

рудной промышленности;

химической промышленности;

металлургии.

Пенсию в 45 лет могут оформить:

работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.

Пенсию в 50 лет могу оформить:

работницы, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

Особенности льготной пенсии:

Досрочная пенсия начисляется пожизненно;

переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;

женщина, оформляющая досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Как узнать свой страховой стаж:

Страховой стаж можно на сайте Пенсионного фонда.

В Украине с 1 апреля 2021-го увеличили пенсионный возраст для тех украинок, которые родились после 1 апреля 1961-го. Они смогут получать выплаты с 60 лет.

Как изменились требования: