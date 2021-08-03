Елена Зеленская пришла на встречу в изысканном черном образе

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в элегантном образе. Супруга президента позировала в черном костюме и с аккуратной прической, сообщает Обозреватель.

Свой аутфит знаменитость дополнила аксессуарами. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram.

Зеленская появилась на публике в деловом черном пиджаке, из-под которого выглядывала блузка бежевого оттенка. Кроме того, на одежде первой леди виднелась небольшая золотистая брошь.

Сдержанный лук она решила завершить с помощью прически, в которой аккуратно собрала волосы, легкого макияжа с акцентом на глаза, а также маленьких сережек.

Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ. Источник: instagram.com/olenazelenska_official