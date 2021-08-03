Бывший нардеп Партии регионов засветился в "ДНР"

Депутат Верховной Рады (VII созыва) от Партии регионов Александр Бобков принял участие в "праздновании" дня воздушно-десантных войск, который отмечался в оккупированном Россией Донецке 2 августа, сообщает Деловая столица.

Соответствующее видео бывший "регионал" опубликовал на своем YouTube-канале.

Бобков пришел на мероприятие, которое проходило на набережной реки Кальмиус. На нем была современная камуфляжная форма с медалями. На руке у экс-нардепа виднелся шеврон "Донецкая народная республика". На голубом берете Бобкова, помимо советской красной звезды, также был флаг террористической группировки "ДНР".

Регионал Бобков на "празднике" в "ДНР"

Бобков также записал видеообращение. Ветеранов ВДВ в Украине он призвал "объединиться, чтобы поменять общественное мнение в нашей стране и повлиять на политические процессы" . Он также использовал нарратив российской пропаганды о "братоубийственной войне" на Донбассе, призвав ее "прекратить". Россию экс-нардеп назвал "братским народом".

Кроме того, Бобков упомянул народного депутата фракции ОПЗЖ, кума российского президента Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене. Медведчука он назвал одним из "здравых оппозиционеров, которые ничего не хотят, кроме добра и процветания нашей стране".

Как известно, Бобков находится под украинскими санкциями.