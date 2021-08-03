Штурм Капитолия: уже четверо полицейских совершили самоубийство

Еще двое полицейских, которые реагировали на беспорядки 6 января в Капитолии США, совершили самоубийство. Об этом заявил департамент полиции округа Колумбия в понедельник, 2 августа. В общем уже четверо правоохранителей, которые охраняли здание во время беспорядков, покончили жизнь самоубийством, сообщает DW.

Офицера столичной полиции Гюнтера Гашиду нашли мертвым в своем доме 29 июля, сообщил представитель департамента Хью Керью. Другой офицер полиции, который охранял Капитолий во время штурма, Кайл ДеФрейтаг, был найден мертвым 10 июля. Причиной смерти полицейских было самоубийство. К этому покончили жизнь самоубийством еще два правоохранителя, охранявших здание.

Напомним, что в связи с событиями 6 января в США были задержаны более 500 участников беспорядков, сто шестьдесят пятой из них до сих пор были выдвинуты обвинения. Во время штурма Капитолия погибли пять человек, более 100 полицейских получили травмы.

Демократы обвинили Трампа, который не хотел признавать поражение на президентских выборах, в "подстрекательстве к мятежу" и начали процедуру импичмента президента. Впрочем, 13 февраля Сенат США не поддержал импичмент Трампу - за него не проголосовали однопартийцы експрезидента Республиканской партии.