Погибший Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси

Найденный мертвым глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Виталий Шишов раскрывал тихарей на акциях в Киеве. В июне он завел Телеграм-канал для сбора информации о чекистах, работающих за пределами Беларуси", - говорится в сообщении.

"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки, уже отметились на акциях диаспоры Киева", — написал Шишов в первом посте в своем канале.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. 3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.