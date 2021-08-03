Тонкие симптомы заболевания легких: диагностика в положении стоя

Респираторные и легочные заболевания являются основной причиной смерти и инвалидности, по данным ВОЗ. Ежегодно 3 миллиона человек умирают от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Более 1,6 миллиона умирают от рака легких, 1,4 – от туберкулеза. А пневмония остается основной причиной смерти среди детей до пяти лет, сообщает WomanEL.

К сожалению, заболевания легких часто остаются незамеченными в течение длительного времени. Вот почему важно распознавать тонкие симптомы заболевания легких.

Если вы замечаете это, когда стоите, проверьте свои легкие

Проблемы с равновесием могут быть признаком рака легких и связанных с ним состояний. Об этом заявил онкологический центр Роки-Маунтин, крупнейший поставщик онкологических услуг в Колорадо. Это потому, что рак может вызвать синдром верхней полой вены – состояние, которое поражает главную вену в верхней части тела. Этот симптом наиболее распространен среди пациентов с раком легких, неходжкинской лимфомой или раком, который распространяется на грудную клетку.

Опухоль может быть расположена рядом с верхней полой веной. Это – большая вена, по которой кровь от головы и рук течет обратно к сердцу. По мере роста опухоли здесь может возникнуть скопление крови, из-за чего возможно головокружение или потеря равновесия.

В других случаях опухоль может расти непосредственно на верхней полой вене или вызывать образование сгустка внутри вены. Если рак широко распространился и начал поражать лимфатические узлы, это также может давить на полую вену, вызывая проблемы с равновесием.

Когда стоит обратиться к врачу?

Вы также должны обращать внимание на отек лица, шеи, верхней части тела и рук, затрудненное дыхание или одышку и кашель. Реже пациенты могут испытывать боль в груди, хриплый голос и затруднения при разговоре или глотании.

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу.