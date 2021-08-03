Лесные пожары охватили Израиль - горят Иерусалимские холмы

На Иерусалимских холмах вблизи поселения Шореш, на западе от столицы Израиля, вспыхнули масштабные лесные пожары, сообщает Вести.

Огонь охватил около 10 гектаров леса. В зону бедствия направили 8 пожарных самолетов, вертолет и 24 команды спасателей.

Сейчас пожарные пытаются взять очаги лесных пожаров под контроль и, в частности, не дать огню добраться до ближайшей к зоне возгорания заправки, откуда уже эвакуировали местных жителей. Из-за огня в восточном направлении заблокирована автомобильная трасса, соединяющая Иерусалим и Тель-Авив.