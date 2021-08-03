На Николаевщине буря сорвала крышу местного суда

В городе Первомайск Николаевской области во время дождя и сильного ветра 2 августа сорвало крышу местного суда, а само учреждение перешло на особый режим работы, сообщает Деловая столица.

В частности, в суде сообщили, что в результате непогоды было разрушено около половины кровли крыши, затопило часть кабинетов второго этажа, вышли из строя компьютеры.

Поэтому суд временно, до конца недели, прекращает прием граждан. К восстановлению работы автоматизированной системы документооборота суда не будут приниматься документы и материалы, посетителей просят отправлять их по почте.

Участникам заседаний будут рекомендовать не приходить в суд, если только слушания не предусматривают обязательного присутствия.

На снятом ролике видно сорванную крышу суда и документы разлетевшиеся учреждения. По словам местных жителей, под крышей суда хранились архивные документы.