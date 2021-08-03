Визовый поединок: отношения РФ и США вышли на новый уровень

Вчерашние заявления российского посла в США Анатолия Антонова продемонстрировали, что двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном продолжают ухудшаться, сообщает Depo.ua.

То есть то, что власти США обратились к 24 российским дипломатам, у которых заканчивались визы, с просьбой покинуть американское государство до 3 сентября, уже было известно. Но, как выяснилось, это была только "вишенка на тортике".

По словам российского посла, "около 60 сотрудников (с членами семей — более 140 человек) ожидают решения относительно поданных в Госдепартамент визовых запросов. Некоторые — уже больше года — с мая 2020-го. Это возмутительная практика. Люди не могут выехать на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Еще более 30 новых сотрудников лишены возможности приехать в страну из-за того, что им не выдают визы в американском посольстве в Москве".

Пользуясь случаем и вниманием СМИ, Антонов поспешил "заклеймить" американскую сторону.

"Вопреки согласию, достигнутому на Женевском саммите, никаких сдвигов в жесткой политике США мы не видим. Пора бы переходить от слов к делу, а не выпячивать собственные проблемы, забывая о российской озабоченности ", — отметил он.

Почему-то подумав, что переговоры в Женеве были именно "пониманием", а не "предложением США России исправить свое поведение" , как это подавала противоположная сторона.

Вскоре на заявления Антонова ответил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Который напомнил, что с августа на России запрещено нанимать иностранных сотрудников в дипмиссии США. В результате чего тем пришлось отказаться от услуг со стороны российских водителей, поваров и уборщиков. Вашингтон оставляет за собой право принимать меры, подчеркнул Прайс.

Таким образом, очевидным стало определенное изменение стратегии и тактики двусторонних отношений между Россией и США, которое, очевидно, связано с " новым курсом" Госдепа США.

Если во времена Дональда Трампа высылки российских дипломатов осуществлялись громко и демонстративно, поскольку президент США пытался "отмыться" от обвинений в сотрудничестве с Москвой, то сейчас все иначе.

Администрация Байдена не желает идти на открытый конфликт, ограничиваясь в публичной плоскости энергичными заявлениями о защите национальных интересов, адресованными американской аудитории.

Зато в части проблемных двусторонних вопросов — вроде высылки дипломатов — Байден дает Путину шанс "включить заднюю". Ведь достаточно, например, России разрешить дипломатическим учреждениям США нанимать граждан третьих стран — допустим, гастарбайтеров, которых в Москве и остальных крупных российских городах немало — как и визовые проблемы российских дипломатов рассеются, словно дым.

Но Владимир Путин продолжает "играть в СССР" , копируя ограничения, которые действовали в отношении американских посольств и консульств в 80-х годах прошлого уже века. И российская сторона говорит только о возможности "вернуться к ситуации 2016-го года" .

То есть отменить все дипломатические ограничения, сделать вид, что между Россией и США ничего не случилось, и "простить" Кремль за вмешательство в американские выборы, за хакерские атаки на бизнес, убийц в Солсбери, за агрессию на Донбассе, в конце концов.

На подобный шаг администрация Байдена, конечно, не пойдет. С другой стороны, и шанс для России начать возвращение из темных чащ "гибридной дипломатии" к адекватному диалогу тоже, судя по всему, останется неиспользованным.

Тарас Паньо