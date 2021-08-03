Седан Audi RS3 установил рекорд Нюрбургринга

Немецкая компания Audi организовала на трассе Нюрбургринг рекордные заезды своего нового спортивного седана RS3. Заводской тест-пилот Френк Стипплер смог преодолеть знаменитую "Северную петлю" за рекордное время 7 минут 40,748 секунды, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Таким образом седан Audi RS 3 стал самым быстрым в классе компактных серийных машин, опередив прежнего лидера – французский Renault Megane RS Trophy-R – на 4,64 секунды.

Рекордный Audi RS 3 немного отличается от обычного серийного седана, но все изменения обусловлены регламентом проведения заездов на гоночной трассе. Источник: Audi

Рекордный Audi RS 3 немного отличается от обычного серийного седана, но все изменения обусловлены регламентом проведения заездов на гоночной трассе. В частности, автомобиль получил каркас безопасности, спортивные передние кресла, специальные шины, а также датчики телеметрии и камеры, необходимые для фиксации показателей заезда.

Заводской тест-пилот Френк Стипплер смог преодолеть знаменитую "Северную петлю" за рекордное время 7 минут 40,748 секунды. Источник: Audi

В остальном это обычный седан, который оснащен 2,5-литровым рядным 5-цилиндровый мотором TFSI, который развивает мощность 394 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП DSG, а реализовать потенциал силового агрегата помогает фирменная полноприводная трансмиссия quattro с функцией векторизации тяги. Серийная версия способна разгоняться до первой "сотни" за 3,8 секунды, а максимальная скорость, в зависимости от пакета опций достигает 250 или 290 км/ч.