Обнародованы данные о границах объединенных территориальных общин

Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра обнародовала новый набор информационно-справочных данных о границах территориальных общин на публичной кадастровой карте, сообщает БизнесЦензор.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Сегодня Госгеокадастр открыл доступ к новым информационно-справочным данных о границах территориальных общин. Их можно посмотреть на публичной кадастровой карте (map.land.gov.ua). Они отражают пределы ОТО, которые объединились в соответствии с законом "О добровольном объединении территориальных общин" , – сообщил Лещенко.

Министр добавил, что в первую очередь эти данные будут полезны для владельцев земельных участков, разработчиков документации по землеустройству, органов государственной и местной власти.

"Информация о границах территориальных общин только информативная, но уже сейчас поможет избежать дублирования и недоразумений при разработке проектов землеустройства и комплексных планов пространственного развития территорий ОТО" , – добавил Лещенко.

Данные о границах территориальных общин представлены на основе информации, которую предоставило Министерство развития общин и территорий.