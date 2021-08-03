Потап с Каменских показали романтические снимки с отпуска

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала вместе с мужем Потапом в стильных образах. Сейчас знаменитости отправились в совместный отпуск, сообщает Обозреватель.

Фанаты оценили кадры и засыпали звезд комплиментами. Соответствующие фото Каменских опубликовала на странице в Instagram.

Певица позировала на камеру в зеленом платье с принтом, черных босоножках на небольшом каблуке и с маленькой сумкой. Также артистка распустила свои кудрявые волосы и сделала легкий макияж. Рядом со знаменитостью стоял ее возлюбленный Потап в коричневых шортах, серой рубашке и черных слипонах.

Потап и Каменских на отдыхе. Источник: instagram.com/kamenskux