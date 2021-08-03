Три компании пополнили финансовый рынок
Национальный банк внеc две финансовые компании – ООО "Альянс Кредит" и ООО "ФК "Биксбит" – в Государственный реестр финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Также еще одну компанию – ООО "Май-Авто" – внесли в Реестр лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.
Также "Альянс Кредит" получило три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, на предоставления услуг по финансовому лизингу, а также на услуги по факторингу.
"Май-Авто" получило лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.