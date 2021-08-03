Во Львовской области обнаружили 9 подозрений на Дельта-штамм

Во Львовской области штамм коронавируса "Дельта" подозревают у девяти человек. Сейчас образцы отправили в Киев и ожидают результаты. Об этом во время брифинга во вторник, 3 августа, заявила руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко, сообщает Львовский портал.

Отметим, недавно во Львовской области штамм "Дельта" подтвердили трем жителям. Двое жителей области к проявлению признаков болезни находились в Великобритании, еще один - в России. Однако всех пациентов уже выписали из стационаров и перевели на амбулаторное лечение.

Также в области есть еще девять подозрений на этот штамм. Сейчас на их результаты из Центра общественного здоровья еще ожидают.

"Три человека, образцы которых мы посылали, ожидают результаты. И у нас снова есть шесть подозрений на штамм "Дельта". Но и эти результаты мы тоже ждем из Центра общественного здоровья. Отмечу, люди, имеющие подозрение на Дельту, прибыли или из Индии, или из России. Однако сегодня есть случаи выявления штамма "Дельта" в Турции, США. Поэтому у лиц, прибывающих и из этих стран и имеющих симптомы ОРВИ, есть основания подозревать штамм коронавируса "Дельта", - отметила Наталья Иванченко.