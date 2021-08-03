Шкарлет сообщил, стоит ли ожидать возвращения к дистанционному образованию

Министр образования Сергей Шкарлет прокомментировал перспективы возвращения к дистанционному образованию с сентября 2021 года, сообщает Слово и дело.

По его словам, "по состоянию на сейчас, в принципе, перспектив таких нет".

В то же время, министр добавил, что в межсезонье всегда растет количество заболеваний.

"Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными болезнями. Это – первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию – это распространение штамма Дельта, всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", - говорит Шкарлет.

Он также напомнил о норме, согласно которой, при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.