Шкарлет сообщил, стоит ли ожидать возвращения к дистанционному образованию
Министр образования Сергей Шкарлет прокомментировал перспективы возвращения к дистанционному образованию с сентября 2021 года, сообщает Слово и дело.
По его словам,
"по состоянию на сейчас, в принципе, перспектив таких нет".
В то же время, министр добавил, что в межсезонье всегда растет количество заболеваний.
"Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными болезнями. Это – первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию – это распространение штамма Дельта, всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", - говорит Шкарлет.
Он также напомнил о норме, согласно которой, при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.