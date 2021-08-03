МакSим пришла в себя и начала самостоятельно дышать

Исполнительница пришла в себя и уже даже смотрит телевизор. На данный момент она в реанимации, сообщает Корреспондент.

Российская певица МакSим (настоящее имя Марина Абрросимова) стала чувствовать себя лучше. Об этом пишет Telegram-канал Stars News.

Певица самостоятельно дышит через кислородную маску, но по больнице ее возят на кресле.

"Врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше" , - указано в сообщении.

Марина пришла в сознание и даже смотрит телевизор. При этом, она все еще в реанимации.

Напомним, после 14 июня МакSим госпитализировали с симптомами коронавируса - у нее была высокая температура, сильный кашель, слабость и 40% поражение легких. Однако тесты на COVID-19 были отрицательными.