Темпы вакцинации в Украине превышают среднемировые

Украина вакцинирует от COVID-19 1,3% своего населения за неделю – сейчас эти темпы превышают среднемировые и европейские.﻿ Об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, сообщает УНИАН.

По его словам, в Европе происходит постепенный спад темпов вакцинации от коронавируса.

"В Европе темпы вакцинации незначительно замедлились – это естественная картинка, потому что уровень вакцинации в Европе является очень высокой - около 50% по состоянию на сейчас уже вакцинировано против SARS-CoV - 2" , - заявил он.

Однако, по словам Ганиченко, в Украине наоборот растут темпы вакцинации.

"Сейчас уже 9,5% населения Украины вакцинированы по крайней мере одной дозой, однако это все еще в разы меньше, чем средний показатель по Европе. Текущие темпы превышают среднемировые и европейские. За неделю Украина вакцинирует 1,3% своего населения" , - отметил он.

Аналитик добавил, что в июле вакцинировано больше, чем совокупно за все время до этого. Аналогичная цель стоит на август 2021.

"В регионах Украины ситуация с вакцинацией является очень разной: есть лидер - Киев, Киевская область и окружающие регионы и есть регионы аутсайдеры – это преимущественно Западная Украина" , - отметил он.

Ганиченко отметил, что сейчас уже каждый десятый житель Киева полностью вакцинирован против COVID-19 и каждый пятый житель столицы получил по крайней мере одну дозу вакцину.

По его словам, в Украине за последнюю неделю темпы вакцинации выросли на 15%.

"Сейчас Украина делает 117 тысяч прививок в сутки. Однако негативным звоночком является тренд последних дней, который переходит от роста к стабилизации. Украине нужно продолжать наращивать темпы вакцинации" , - подчеркнул он.

Киевская школа экономики пересмотрела целевой показатель количества прививок для того, чтобы выполнить национальный план вакцинации с охватом прививками 70% взрослого населения до конца года. Сейчас необходимо делать 280 тысяч прививок от SARS-CoV-2 в сутки.