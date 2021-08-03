Темпы вакцинации в Украине превышают среднемировые
Украина вакцинирует от COVID-19 1,3% своего населения за неделю – сейчас эти темпы превышают среднемировые и европейские. Об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, сообщает УНИАН.
По его словам, в Европе происходит постепенный спад темпов вакцинации от коронавируса.
"В Европе темпы вакцинации незначительно замедлились – это естественная картинка, потому что уровень вакцинации в Европе является очень высокой - около 50% по состоянию на сейчас уже вакцинировано против SARS-CoV - 2", - заявил он.
Однако, по словам Ганиченко, в Украине наоборот растут темпы вакцинации.
"Сейчас уже 9,5% населения Украины вакцинированы по крайней мере одной дозой, однако это все еще в разы меньше, чем средний показатель по Европе. Текущие темпы превышают среднемировые и европейские. За неделю Украина вакцинирует 1,3% своего населения", - отметил он.
Аналитик добавил, что в июле вакцинировано больше, чем совокупно за все время до этого. Аналогичная цель стоит на август 2021.
"В регионах Украины ситуация с вакцинацией является очень разной: есть лидер - Киев, Киевская область и окружающие регионы и есть регионы аутсайдеры – это преимущественно Западная Украина", - отметил он.
Ганиченко отметил, что сейчас уже каждый десятый житель Киева полностью вакцинирован против COVID-19 и каждый пятый житель столицы получил по крайней мере одну дозу вакцину.
По его словам, в Украине за последнюю неделю темпы вакцинации выросли на 15%.
"Сейчас Украина делает 117 тысяч прививок в сутки. Однако негативным звоночком является тренд последних дней, который переходит от роста к стабилизации. Украине нужно продолжать наращивать темпы вакцинации", - подчеркнул он.
Киевская школа экономики пересмотрела целевой показатель количества прививок для того, чтобы выполнить национальный план вакцинации с охватом прививками 70% взрослого населения до конца года. Сейчас необходимо делать 280 тысяч прививок от SARS-CoV-2 в сутки.
"Украине нужно продолжать наращивать темпы прививок и вакцина для этого есть. В Украину было поставлено уже больше 12 млн доз вакцин, из них использовано меньше половины за все время кампании. При текущих темпах имеющейся вакцины хватит по крайней мере на два месяца", - подчеркнул он.