Филиппины разрешили США разместить военные базы

Власти Филиппин вновь разрешили американской администрации размещать войска на своей территории в обмен на поставки вакцин от COVID-19, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил президент страны Родриго Дутерте.

Филиппинский лидер рассказал, что такое решение было принято из благодарности, так как США бесплатно прислали в страну более 3 миллионов доз препарата от коронавируса. Дутерте подчеркнул, что рассматривает возвращение американских военных баз как уступку.

Глава государства намерен лично встретить новую партию вакцины компании Moderna.

В конце июля министры обороны Филиппин и США заявили, что восстанавливают соглашение о размещение войск между Вашингтоном и Манилой (The Visiting Forces Agreement (VFA). Документ позволяет пребывать американским военным на территории Филиппин, а также регламентирует порядок совместных учений.

Министр обороны Соединенных Штатов Лойд Остин заявил, что вновь подписанное военное соглашение позволит американской стороне строить долгосрочные планы в регионе. Посольство США в Маниле также поприветствовало эту новость, отметив, что соглашение "укрепляет не только безопасность двух стран, но и порядок, основанный на правилах" в Южно-Китайском море.