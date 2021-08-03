Украинцы массово начали получать фейковые судебные повестки

В Киевском апелляционном суде заявили о случаях рассылки фейковых повесток о вызове в суд. Сообщения поступают на электронную почту якобы от имени самого учреждения, сообщает РБК-Украина.

Указано, что письма поступают с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда.

Так, инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда.

Сама же спам-рассылка содержит вложения, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением.

Апелляционный суд обратился к гражданам с просьбой быть бдительными и не открывать вложения писем, которых накануне не ожидалось.

Также суд обращает внимание, что единственный официальный электронный адрес, от имени которого могут поступать сообщения - это inbox@kia.court.gov.ua.

Сейчас апелляционный суд выясняет ситуацию и планирует обратиться в правоохранительные органы с запросом об установлении организаторов фейковой рассылки.

Мария Кучерявец