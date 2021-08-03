Арест банковских счетов: как действовать должнику

В случае, если банковские счета граждан арестованы в соответствии с постановлением госисполнителя, то владельцу нужно обратиться в банк для выяснения причин. Во многих учреждениях такая информация уже отображается в мобильном приложении, сообщает UBR.

Также можно самостоятельно настроить мониторинг, чтобы получать уведомления об изменении статуса. Так, автоматизированные решения дают возможность отслеживать информацию об открытых исполнительных производствах, данные о личности взыскателя, категорию взыскания, исполнительный документ и контактные данные исполнителя.

Если взыскание производится на основании судебного решения, то нужно ознакомиться с его содержанием и обратиться к исполнителю за информацией. Это даст возможность понять основания возникновения долга.

В дальнейшем существуют такие варианты решения вопроса:

оплатить задолженность по исполнительным документам для снятия ареста;

направить исполнителю заявление об отмене наложенного ареста – к примеру, в связи с арестом счетов, предназначенных для получения помощи;

обжаловать постановление исполнителя о наложении или исполнительный документ.

Кроме того, лучше привлечь адвоката или юриста.