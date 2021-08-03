Магнитные бури в августе 2021 года: ожидается спокойный месяц

Несмотря на то, что август – месяц летний, солнечный и жаркий, Солнце не потревожит землян, и геомагнитная обстановка обещает быть умеренно спокойной, сообщает Сегодня.

Совсем без всплесков солнечной активности, конечно, не обойдется, причем, самый серьезный приходится как раз на День Независимости Украины. Но все они будут короткими и незначительными.

Когда магнитные бури потревожат землян в августе 2021 года, какая будет геомагнитная обстановка на августовские праздники, летние Спасы, День строителя, День шахтера, Международный день молодежи и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на август далее в статье.

Прогноз магнитных бурь на август 2021 года