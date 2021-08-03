Киевлянка по ошибке попала в "черный" список СНБО

Киевлянке Ольге Калининой, которая ошибочно попала в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ближайшее время будут разблокированы счета, сообщает Обозреватель.

После огласки в СМИ, женщине позвонил лично секретарь СНБО Алексей Данилов. Он пообещал максимально быстро решить возникшие финансовые ограничения – в частности, снять блокировку счетов.

"Конечно же, я не ожидала, что мне позвонит сам секретарь СНБО. Когда увидела незнакомый номер, то подумала, что после выхода статьи со мной хотят поговорить журналисты других изданий. А тут такое. Я приятно удивлена" , – рассказала Ольга.

По ее словам, Алексей Данилов принес извинения за сложившуюся ситуацию (хотя список подавало МИД) и сказал, что также сделает все возможное для скорейшего исправления ситуации – чтобы Калинину "вынесли" из "черного списка".

"Данилов очень тепло поговорил со мной и попросил не переживать" , – добавила женщина.

Отметим, что младший научный сотрудник киевского Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко уже второй раз попала в список лиц, против которых введены санкции.

Первый раз это произошло еще в 2018 году, тогда в Службе безопасности Украины перепутали ее с полной тезкой, которая была среди организаторов референдума в оккупированном Россией Крыму. Почти год киевлянка Ольга Калинина ждала указа президента, который "убрал" ее из санкционного списка. Все это время ее счета были заблокированы, она не получала детские выплаты, не выезжала за границу.