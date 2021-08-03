Дожди уходят на запад: прогноз погоды на 4 августа

Дожди покидают большую часть территории Украины, но это не отменяет прохладной погоды﻿, которую они с собой принесли ранее. При чем, теперь похолодание придет даже на крайний восток и в Крым. Нигде по стране термометр не покажет выше 31°С.

Итак, в среду, 4 августа, на западе страны будет все так же прохладно – около 23-25°С днем и 13-15°С ночью. И только на Закарпатье днем будет чуть теплее – термометр покажет 24-26°С. В центре и на севере страны ожидается 25-28°С днем и 13-17°С ночью. Правда, в Днепропетровской области будет потеплее – 27-29°С днем и 16--18°С ночью. Такая же температура днем ожидается и в Донецкой и Одесской областях, только ночью в первой будет 18-20°С, во второй – и вовсе 21-23°С. На востоке, а также на юге и в Крыму будет около 28-31°С днем и от 15 на востоке до 21°С на юге и на полуострове ночью.

Дожди с грозами накроют все западные, а с ними и Житомирскую и Винницкую области. На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями. Средняя скорость ветра по всей стране, включая полуостров Крым, – около 7-11 км/час в среднем, местами до 14 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 4 августа днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности – желтый). Кроме того, 4 августа в восточных, а также в Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой и Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 4 августа ожидается температура от 16 до 26°С в течении дня, ветер 4-11 км/час и, возможно, небольшой дождь.