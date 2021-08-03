Киркорова все же решили не пускать в Украину — блогер

Служба безопасности запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд на территорию Украины сроком на три года, сообщает Деловая столица.

Об этом написал блогер Олег Стефаник.

"Служба безопасности Украины запретила на 3 года въеезд в Украину Филиппа Киркорова, 29 июня 2021 я написал на электронную почту СБУ, чтобы немедленно добавили Филиппа Киркорова в черный список" , — написал он.

Блогер отметил, что Киркоров давал концерты в оккупированном Крыму, а в 2017 году назвал полуостров частью России.

Факт запрета Киркорову въезжать в Украину подтвердил также блогер, бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Напомним, 23 июня Минкультуры внесло Киркорова в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Певцу запрета въезд на территорию Украины. Сообщалось, что профильное министерство сделало это по рекомендациям Службы безопасности Украины.

В СБУ объяснили, что основанием для запрета пересекать границу стали заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров — это часть России.

Впрочем, уже 27 июня фамилия Киркорова исчезла из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В Минкультуры заявили, что исключили Киркорова из списка персон нон грата по представлению СБУ.

В то же время в СБУ заявили, что исключение Киркорова из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, якобы было необходимо из-за наличия судебных прецедентов.