Колючая проволока для Литвы: Зеленский издал указ

Украина отправляет гуманитарную помощь в виде колючей проволоки в Литву для завершения строительства стены на границе с Беларусью. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси" , - говорится в сообщении Офиса президента.

При этом Зеленский поручил Кабмину обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литве для обустройства ее госграницы.

Напомним, 28 июля Кабмин принял решение предоставить Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Ранее сообщалось, что 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Однако 23 июля Литва заявила, что приостанавливает строительство стены на границе с Беларусью, поскольку закончилась колючая проволока. В связи с этим правительство обратилось за помощью к другим странам.