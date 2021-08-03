У Зеленского отреагировали на смерть главы Белорусского дома в Украине

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров прокомментировал смерть главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в Киеве, заявив, что президент Владимир Зеленский держит это дело на контроле, сообщает УНИАН.

Об этом Никифоров сообщил на брифинге в Киеве.

По его словам, на брифинге представители МВД сказали "все, что имеют" по этому поводу или сказали "то, что они имеют право рассказывать, не будем забывать о тайне следствия".

Никифоров добавил, что Офису президента к этому добавлять ничего не нужно.

"Мы пристально следим за выводами полиции. Президент, конечно, держит это дело на контроле" , - отметил он.