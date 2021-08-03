У Зеленского отреагировали на смерть главы Белорусского дома в Украине
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров прокомментировал смерть главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в Киеве, заявив, что президент Владимир Зеленский держит это дело на контроле, сообщает УНИАН.
Об этом Никифоров сообщил на брифинге в Киеве.
По его словам, на брифинге представители МВД сказали "все, что имеют" по этому поводу или сказали "то, что они имеют право рассказывать, не будем забывать о тайне следствия".
Никифоров добавил, что Офису президента к этому добавлять ничего не нужно.
"Мы пристально следим за выводами полиции. Президент, конечно, держит это дело на контроле", - отметил он.
"Единственное, что можно сказать, что нам, действительно, нужно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси. И нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они почувствовали себя в безопасности. Мы над этим также работаем", - подчеркнул Никифоров.