Швейцария сняла ограничения на въезд для украинцев

Для украинцев со 2 августа 2021 года сняли ограничение на въезд в Швейцарию, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины во вторник, 3 августа.

При въезде в Швейцарию необходимо предъявить:

сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней). Перечень признанных в Швейцарии в настоящее время вакцин: Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria® / Covishield™), Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac)

или отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда)

или отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда)

или подтверждение, что вы болели COVID-19 в течение последних шести месяцев и выздоровели.

Для прибывших в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находившихся на территории этих регионов более десяти дней и не привитых предусмотрен десятидневный карантин.

При этом лицам, которые путешествуют в Швейцарию самолетом, следует заблаговременно заполнить въездную онлайн-форму.