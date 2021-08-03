Швейцария сняла ограничения на въезд для украинцев
Для украинцев со 2 августа 2021 года сняли ограничение на въезд в Швейцарию, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины во вторник, 3 августа.
При въезде в Швейцарию необходимо предъявить:
- сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней). Перечень признанных в Швейцарии в настоящее время вакцин: Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria® / Covishield™), Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac)
- или отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда)
- или отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда)
- или подтверждение, что вы болели COVID-19 в течение последних шести месяцев и выздоровели.
Для прибывших в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находившихся на территории этих регионов более десяти дней и не привитых предусмотрен десятидневный карантин.
При этом лицам, которые путешествуют в Швейцарию самолетом, следует заблаговременно заполнить въездную онлайн-форму.