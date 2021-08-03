В Черновицкой области пять детей вакцинировали от COVID-19

В Черновицкой области вакцинировали от коронавируса пятерых детей в возрасте от 13 до 16 лет. Как пояснили их родители, решение сделать прививку подросткам было принято из-за выезда за границу и хронических заболеваний, сообщает РБК-Украина.

"Двое (детей - ред.) привиты в Черновцах, двое - в Глыбокой и один ребенок в Герце. Вакцинированных от 13 до 16 лет" , - отмечается в сообщении Черновицкой ОГА.

Как пояснила координатор вакцинации в Черновицкой области Оксана Знак, родители решили сделать детям прививки из-за выезда ребенка на учебу за границу, а также из-за наличия хронических заболеваний, которые могут усложнить прогресс протекания инфекции.

В ОГА напомнили, что для вакцинирования детей от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет родители должны обратиться к педиатру или семейному доктору.

Недавно Минздрав Украины разрешил вакцинировать от коронавируса детей 12 лет препаратом Pfizer-BioNTech.

Автор: Дмитрий Кузнецов