В Нью-Йорке в рестораны и спортзалы будут пускать только вакцинированных

В Нью-Йорке для посещения ресторанов и спортзалов теперь потребуется подтверждение о вакцинации от коронавируса. Пропуск Key to NYC Pass позволит любому, у кого есть хотя бы одна доза вакцины, получить доступ к заведениям, сообщает РБК-Украина.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио официально объявил, что для входа в рестораны, спортивные залы и концертные площадки города теперь будет требоваться подтверждение вакцинации.

Разрешение посещения заведений с пропуском будет поэтапно вводиться в течение ближайших недель. Полностью нововведение начнет действовать с 13 сентября.