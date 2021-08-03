У Зеленского обещали резко не повышать тариф на электроэнергию

Резкого повышения тарифов на электроэнергию в Украине не будет, а схема расчетов будет обнародована до 24 августа, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще" , — подчеркнул он.

По словам Никифорова, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, правительство и Нацкомиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

"СНБО на это выделила определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим. Это то, на чем я хочу подчеркнуть" , — сказал он.

Никифоров также добавил, что и власть пристально следит за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.