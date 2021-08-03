В Киеве протестовали под посольством Беларуси

Под зданием посольства Беларуси в Киеве проходит акция, участники которой собрались, чтобы почтить память гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, сообщает Интерфакс-Украина.

В акции принимают участие представители белорусской диаспоры в Украине, украинских патриотических движений, журналисты и простые граждане. Участники принесли с собой бело-красно-белые флаги Беларуси, фотографии Шишова и цветы.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Как сообщалось, Шишов исчез в понедельник в Киеве и был найден повешенным во вторник в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине", Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.