В Германии пенсионера оштрафовали на 250 тысяч евро

В Германии суд вынес приговор 84-летнему мужчине, который хранил крупный арсенал оружия и боеприпасов, а также танк Пантера времен Второй мировой войны, сообщает Корреспондент.

Указано, что окружной суд города Киль на севере страны назначил пенсионеру условный срок заключения сроком 14 месяцев и обязал его выплатить штраф в размере 250 тысяч евро.

При этом 50 тысяч евро должны быть оплачены в государственную казну, а остальная сумма штрафа пойдет на благотворительность.

Суд также обязал подсудимого, имя которого не называется, в течение следующих двух лет продать или передать 45-тонный танк и зенитную пушку музею или соответствующему коллекционеру.

Напомним, суд над пенсионером начался в конце мая. А обыск его виллы превратился в двухдневную операцию. 20 солдатам потребовалось около девяти часов, чтобы извлечь из подвала танк весом почти 40 тонн. Обвиняемый утверждал, что купил танк в Англии на металлолом.