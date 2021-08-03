В Boeing назвали причину переноса запуска корабля Starliner
Boeing Space раскрыла причину переноса сегодняшнего запуска космического корабля Starliner. Оказалось, что специалисты обнаружили технические неполадки в двигательной установке аппарата, сообщает РБК-Украина.
В сообщении отмечается, что перед запуском космического корабля, инженеры обнаружили неожиданные показатели о положении клапана в двигательной установке.
Сейчас специалисты продолжают изучать возможность того, чтобы запустить Starliner к Международной космической станции завтра.
Автор: Сергей Пышкин