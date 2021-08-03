В Boeing назвали причину переноса запуска корабля Starliner

Boeing Space раскрыла причину переноса сегодняшнего запуска космического корабля Starliner. Оказалось, что специалисты обнаружили технические неполадки в двигательной установке аппарата, сообщает РБК-Украина.

В сообщении отмечается, что перед запуском космического корабля, инженеры обнаружили неожиданные показатели о положении клапана в двигательной установке.

Сейчас специалисты продолжают изучать возможность того, чтобы запустить Starliner к Международной космической станции завтра.

Автор: Сергей Пышкин