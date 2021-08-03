Оператор снимал таракана вместо хоккейного матча на Олимпиаде

На последних минутах хоккейного матча, когда в эфире должен был состояться повтор кадра, зрители увидели таракана. Короткий ролик сразу стал вирусным в сети и набрал почти 9 миллионов просмотров, сообщает 24 Канал.

Забавный инцидент произошел на аргентинском спортивном канале на последних минутах во время женского хоккейного матча между сборными Испании и Аргентины. Оператор вместо соревнований крупным планом снимал таракана – он сменил ракурс, когда таракан спрыгнул с бордюра.

Возможно режиссер трансляции хотел повеселиться переключением сцен между матчем и тараканом. А может эти насекомые являются редкостью в Японии и это событие оператору показалась интереснее хоккея. Однако 15 секунд славы на Олимпийских играх в Токио таракан успел получить. В ролике можно даже услышать, как комментатор восклицает на испанском: "la cucaracha".

Курьезное видео гонки одного таракана сбило зрителей с толку и получило множество отзывов в сети. Пользователи "отметили историческое значение события" и не скупились на забавные комментарии: