НАБУ заявило о задержании Чауса

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали беглого экс-судью Николая Чауса в киевской больнице Феофания, сообщает Корреспондент.

"Только в больнице Феофания детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды" , – говорится в сообщении НАБУ.

В НАБУ заверили, что Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения. Соответствующее решение завтра должен принять Высший антикоррупционный суд. Заседание назначено на 14:00.