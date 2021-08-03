НАБУ заявило о задержании Чауса
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали беглого экс-судью Николая Чауса в киевской больнице Феофания, сообщает Корреспондент.
"Только в больнице Феофания детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", – говорится в сообщении НАБУ.
В НАБУ заверили, что Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения. Соответствующее решение завтра должен принять Высший антикоррупционный суд. Заседание назначено на 14:00.
"До этого момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания", – уточнили в НАБУ, подчеркнув, что пока это вся информация, которую можно сообщить, учитывая тайну следствия.