Адвокат Чауса прокомментировал его задержание НАБУ

Адвокат Николая Чауса подтвердил "Стране", что именно его подзащитного НАБУ задержало в "Феофании" вечером 3 августа, сообщает Страна.ua.

Он добавил, что, видимо, в Национальном антикоррупционном бюро договорились со Службой безопасности Украины. При этом, по словам Кравца, СБУ продолжает охранять Чауса, но передала его в НАБУ.

"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию. В похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдовы. В Сомали сейчас больше порядка, чем в Украине" , - прокомментировал Кравец.

Сейчас адвокат едет к Николаю Чаусу.