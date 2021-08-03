В Албании бушуют лесные пожары

В Албании вспыхнули несколько очагов лесных пожаров, местные спасатели не справляются с тушением огня, сообщает Корреспондент.

Как заявил президент Албании Илир Мета, ситуация с пожарами неустойчивая и албанские власти должны обратиться за помощью к ЕС.

Наибольшее беспокойство вызывает возгорание на заповедной территории полуострова Карабурун. Ситуация считается неконтролируемой, так как албанские пожарные не имеют оборудования для борьбы с огнем, особенно в сложной местности.

Кроме того, возгорание усиливают ветры, которые увеличивают площадь поверхности пожара, а также его интенсивность.

В свою очередь министр обороны Нико Пелеша говорит, что продолжается работа по предотвращению распространения огня на горы Дукат и национальный парк Ллогара.

Директор Агентства гражданской защиты Хаки Чако ожидает помощи соседних стран, повторяя призывы президента, а также отмечает, что некоторые пожары разжигали намеренно.

В министерствах обороны Хорватии и Косово пообещали помочь в случае необходимости. Италия также заявила, что предложит три вертолета для тушения пожара в Карабуруне.

Сейчас в Албании есть только один вертолет, который может перевозить 2 тысячи литров воды.