В Еврокомиссии отреагировали на смерть Шишова

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал осуществить правосудие в деле о гибели председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, сообщает УНИАН.

Об этом он написал в Twitter. Боррель поблагодарил власти Украины за быстрое начало расследования его смерти, включая вероятность убийства.

"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко" , - говорится в сообщении.

Вице-президент Европейской комиссии добавил, что правосудие должно свершиться.