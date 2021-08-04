Климкин допустил причастность Кремля к смерти Шишова
К смерти белорусского активиста Виталия Шишова может быть причастен Кремль, предполагает экс-министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает УНИАН.
"Считайте это политической интуицией или предчувствием, но это может быть частью чего-то большего, чем просто убийство одного из лидеров оппозиции", - сказал экс-министр в эфире 24 канала.
Он не исключил намерений дестабилизации ситуации в Украине в связи с предстоящим празднованием Дня Независимости.
"Это за несколько недель до 30-летия. Вы думаете, Путин будет рад позволить нам праздновать так, как мы хотим?", - задается вопросом Климкин.
Смерть Шишова экс-министр назвал трагедией для каждого и одновременно тестом доверия.
"Доверяем ли мы сами себе, государству, спецслужбам. Они же должны смотреть за лидерами оппозиции соседних государств. Во всех странах так, согласитесь, а наша власть молчит. Набрала воды в рот, или чего-то другого", - резюмировал он.