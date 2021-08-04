Климкин допустил причастность Кремля к смерти Шишова

К смерти белорусского активиста Виталия Шишова может быть причастен Кремль, предполагает экс-министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает УНИАН.

"Считайте это политической интуицией или предчувствием, но это может быть частью чего-то большего, чем просто убийство одного из лидеров оппозиции" , - сказал экс-министр в эфире 24 канала.

Он не исключил намерений дестабилизации ситуации в Украине в связи с предстоящим празднованием Дня Независимости.

"Это за несколько недель до 30-летия. Вы думаете, Путин будет рад позволить нам праздновать так, как мы хотим?" , - задается вопросом Климкин.

Смерть Шишова экс-министр назвал трагедией для каждого и одновременно тестом доверия.