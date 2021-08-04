В Киеве арестовали официантов, подозреваемых в грабеже иностранцев

В Киеве заключили под стражу девятерых подозреваемых в грабежах и разбойных нападениях на иностранных граждан в кафе и ресторанах, сообщает Страна.ua.

По данным пресс-службы Киевской городской прокуратуры, их арестовали на 2 месяца. Все эти лица проходят по ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 187 УК Украины.

Четырем из них не разрешили выйти под залог, двум взятым под стражу оставили возможность внесения залога в размере 190 тысяч гривен, еще трем определили возможность внесения залога в размере 1 млн гривен.

Ранее киевские стражи порядка обезвредили преступную группу, участники которой совершали массовые разбойные нападения на иностранцев в Киеве. По данным следствия, группа действовала на территории трех развлекательных заведений в центре столицы.

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Среди членов группы были официанты, которые предоставляли иностранным гражданам отдыхавшим в заведениях, счета с перечнем заказов и суммами завышенными в 5-10 раз.

В случае отказа иностранцами оплачивать счет, участники преступной группы приглашали их в комнату администратора, где, применяя насилие и психологическое давление, заставляли оплачивать счета, а в случае отказа силой отбирали деньги, мобильные телефоны и ценности.

По предварительной информации, участники группы могут быть причастны к совершению почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года.