Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, не будет возвращаться в Беларусь из-за опасений за свою свободу и жизнь, сообщает Деловая столица.

Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

"Долго думая и размышляя мы приняли решения не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни" , — написала Максимова.

Она также прокомментировала свое решение белорусскому Фонду спортивной солидарности.

"После всех произошедших событий в Беларуси, возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать… Я очень надеюсь что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом" , — сказала она.

Спортсменка и ее муж, серебряный призер Олимпиады 2008 года в многоборье Андрей Кравченко проживают в Германии. Максимова пропустила Олимпиаду в Токио, поскольку не прошла олимпийский квалификационный норматив.