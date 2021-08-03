США будут следить за расследованием дела Шишова

Власти Соединенных Штатов Америки намерены внимательно следить за расследованием официального Киева причин смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге во вторник, 3 августа, сообщает Корреспондент.

"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти" , - сказал представитель Госдепа.

При этом Прайс отметил, что Шишов был важным членом белорусского гражданского общества, который жил за пределами своей страны "из-за репрессий и продолжающихся преследований журналистов, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко".