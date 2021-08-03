С января ГСЧС Украины обнаружила более 500 авиабомб

С января текущего года пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины изъяли и уничтожили 49 тысяч 961 взрывоопасный предмет (ВОП), в том числе 501 авиационную бомбу. Об этом во вторник, 3 августа, информировала пресс-служба ГСЧС, сообщает Корреспондент.

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"Только за прошедшие сутки, 2 августа, осуществлено 55 выездов, в ходе которых выявлено 812 боеприпасов" , - сообщили в ведомстве.

Также сотрудники ГСЧС продолжают работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, в Донецкой области за предыдущие 24 часа обнаружено и изъято 64 ВОП и обследовано на их наличие 1,51 гектара территории.

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Таким образом, с целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов спасатели призывают сообщать о находке по номерам 101 или 102 и ни в коем случае не прикасаться к найденным боеприпасам.