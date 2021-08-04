Покинувшие Маска инженеры создают электрокатер

Группа бывших инженеров компании Илона Маска SpaceX занялась созданием электрического скоростного катера Arc One, сообщает Лента.Ру.

Как пишет Business Insider,﻿ производитель катера компания Arc обещает, что он сможет развивать скорость до 40 миль (65 километров) в час и будет стоить 300 тысяч долларов. Заряда 200-киловаттной батареи хватит на пять часов. Выпуск семиметровой лодки планируется к концу 2021 года.

Уже сейчас на сайте компании можно забронировать лодку, внеся возвращаемый депозит в одну тысячу долларов.

Arc основана в Лос-Анджелесе, где прогулки на катере пользуются особой популярностью. Все сотрудники компании, за исключением исполнительного директора Митча Ли, имеют опыт работы в SpaceX. Один из них, Райан Кук, после ухода из Boeing работал над первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9.