Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич - Колесникова

Члену Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, которая находится в СИЗО, предлагали дать интервью государственному телеканалу, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом она рассказала в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь. По словам Колесниковой, за время нахождения в СИЗО ей несколько раз "в разных формах" предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. Она отказалась от этого, потому что считает себя невиновной.

"Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман (Протасевич. – Ред.)" , – рассказала она.

Оппозиционерка подчеркнула, что согласилась на интервью при условии, что раскроет "шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме".