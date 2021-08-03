Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич - Колесникова
Члену Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, которая находится в СИЗО, предлагали дать интервью государственному телеканалу, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом она рассказала в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь. По словам Колесниковой, за время нахождения в СИЗО ей несколько раз "в разных формах" предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. Она отказалась от этого, потому что считает себя невиновной.
"Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман (Протасевич. – Ред.)", – рассказала она.
Оппозиционерка подчеркнула, что согласилась на интервью при условии, что раскроет "шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме".
"Это банда подлых, трусливых наперсточников и странно было бы им доверять. Они же всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся – это мой принцип общения с ними", – добавила Колесникова.