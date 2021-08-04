Пентагон подтвердил смерть копа в результате стрельбы

В результате стрельбы около здания Минобороны США скончался офицер полиции. Его гибель подтвердили в Пентагоне, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил глава ведомства Ллойд Остин.﻿ Министр обороны США выразил соболезнования семье, близким, а также коллегам погибшего сотрудника охраны Пентагона. Смерть полицейского также подтвердил сенатор Марк Уорнер в своем Twitter-аккаунте.

3 августа неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны. В ходе происшествия пострадали несколько человек. Позднее в охране Минобороны США объявили об устранении угрозы на месте стрельбы.