Пентагон подтвердил смерть копа в результате стрельбы
В результате стрельбы около здания Минобороны США скончался офицер полиции. Его гибель подтвердили в Пентагоне, сообщает Лента.Ру.
Об этом заявил глава ведомства Ллойд Остин. Министр обороны США выразил соболезнования семье, близким, а также коллегам погибшего сотрудника охраны Пентагона. Смерть полицейского также подтвердил сенатор Марк Уорнер в своем Twitter-аккаунте.
3 августа неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны. В ходе происшествия пострадали несколько человек. Позднее в охране Минобороны США объявили об устранении угрозы на месте стрельбы.