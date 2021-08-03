Дело Шеремета: суд провел экспертизу походки женщины

Шевченковский районный суд Киева во время рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исследовал материалы дела, предоставленные прокурором, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат другой обвиняемой по этому делу, Яны Дугарь, Виталий Коломиец.

"Сегодня рассматривали экспертизу походки в отношении Юлии Кузьменко, там, где участвовал в работе над документом британский эксперт (Айван. - Ред.) Бирч. Мы ее подробно разбирали и установили, что уровень этой условности (доказательств. - Ред.), к которой прибегнул Бирч, составляет 15%. То есть, вероятность того, что это - Юлия Кузьменко (на видео, которые во время следствия предоставлялись для проведения экспертизы. - Ред.), составляет 15%. На основании этих 15% Бирч дал заключение об "условной достаточности" (доказательств. - Ред.)" , - сказал адвокат.

Как отметил Коломиец, также участники заседания после исследования этой экспертизы перешли к просмотру приложений к ней.

По его словам, следующее заседание по этому делу назначено на среду на 11:00, и на нем участники процесса планируют досмотреть ряд видеозаписей и перейти к изучению одной из экспертиз по Дугарь.