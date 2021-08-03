Кулеба пообещал помощь Албании и Греции в пожарах

Среди пострадавших в пожарах в Албании и Греции нет украинцев. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ужасные пожары в Албании. Посольство Украины круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи" , - заявил Кулеба.

Глава МИД также обеспокоен ситуацией в Греции.