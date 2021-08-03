Соратнику нардепа Кивы предъявили новые подозрения

Харьковчанину инкриминируют хулиганство и нанесения тяжких телесных повреждений. Об этом сказал руководитель пресс-службы областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает Newsroom.

Накануне сотрудники СБУ обезвредили пророссийскую организацию, члены которой пытались обострить общественно-политическую ситуацию в регионе и нападали на идеологических оппонентов.

Олег Ширяев (внизу справа)

Курировал задержанных один из парламентариев. Позже нардеп от ОПЗЖ Илья Кива подтвердил, что речь идет о нем и организации "Патриоты - За жизнь", а подозрение предъявлено ее лидеру Олегу Ширяеву.

В пресс-службе областной прокуратуры имя фигуранта не назвали, однако сообщили, что он уже находится под стражей в рамках расследования другого уголовного производства (Ширяев арестован до 9 сентября по делу о массовых беспорядках, хулиганстве и уничтожении имущества правоохранителя).

Теперь экс-главе "Схидного корпуса" дополнительно вменяют тяжкие телесные повреждения, которые он вместе с подельниками нанес мужчине в марте прошлого года. Вероятнее всего, речь идет об избиении возле Riva Park Shale на Полтавском шляхе. Тогда в сеть попало видео, на котором неизвестного мужчину сначала избивают, а после бьют ножом в область ягодиц. При этом за кадром звучит голос, похожий на голос Ширяева.